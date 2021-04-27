ГУП "Леноблводоканал" рассчитается по миллионным долгам с ООО "СПБ ДСК"

Предприятие по какой-то причине не стало оплачивать дорожные работы на месте гидравлических испытаний.

ООО "Санкт-Петербургская дорожно-строительная компания" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском ГУП "Леноблводоканал", потребовав взыскать с областного предприятия 1,1 млн рублей долга. Piter.TV ознакомился с материалами дела в картотеке арбитражных судов.

Как выяснилось, ООО "СПБ ДСК" выполнило для водоканала 47-ого региона ряд работ, связанных с ремонтом дорожного полотна после гидравлических испытаний. Труд дорожников остался не оплаченным даже после отправленной претензии, поэтому правосудие в конечном итоге встало на их сторону.

Ранее мы сообщили о том, что строительная компания из Петербурга задолжала более 6 млн рублей за незаконченные работы в Великом Новгороде.

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