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ГУП "Леноблводоканал" рассчитается по миллионным долгам с ООО "СПБ ДСК"
Сегодня, 16:02
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ГУП "Леноблводоканал" рассчитается по миллионным долгам с ООО "СПБ ДСК"

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Предприятие по какой-то причине не стало оплачивать дорожные работы на месте гидравлических испытаний.

ООО "Санкт-Петербургская дорожно-строительная компания" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском ГУП "Леноблводоканал", потребовав взыскать с областного предприятия 1,1 млн рублей долга. Piter.TV ознакомился с материалами дела в картотеке арбитражных судов. 

Как выяснилось, ООО "СПБ ДСК" выполнило для водоканала 47-ого региона ряд работ, связанных с ремонтом дорожного полотна после  гидравлических испытаний. Труд дорожников остался не оплаченным даже после отправленной претензии, поэтому правосудие в конечном итоге встало на их сторону. 

Ранее мы сообщили о том, что строительная компания из Петербурга задолжала более 6 млн рублей за незаконченные работы в Великом Новгороде.

Фото: Pexels

Теги: арбитражный суд, гуп леноблводоканал, ленинградская область, спб дск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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