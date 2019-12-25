Строительная компания из Петербурга задолжала более 6 млн рублей за незаконченные работы в Великом Новгороде

Заказчик не дождался сдачи Медицинского Диагностического Центра, поскольку рабочие внезапно покинули площадку.

Новогородское ООО "МДЦ" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, потребовав взыскать 2,6 млн рублей неустойки и столько же млн рублей неосновательного обогащения у строительной компании "Канон" из Северной столицы. Об этом Piter.TV стало известно из картотеки арбитражных судов.

Судя по представленным материалам, застройщик обязался взяться за возведение Медицинского Диагностического Центра на улице Федоровский ручей в Великом Новгороде. Сдать объект должны были до 20 августа прошлого года, однако в какой-то момент специалисты ООО "Канон" покинули строительную площадку без объяснения причин.

Иск удовлетворили в полном объеме.

Ранее мы сообщили о том, что поставщик нефтепродуктов из Киришей выплатил 4 млн рублей заказчику.

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