Поставщик нефтепродуктов из Киришей выплатил 4 млн рублей заказчику

С должника взыскали не только полную сумму не переданного заказа, но и неустойку в аналогичном размере.

Киришская компания по переработке нефтепродуктов АО "Хэлп-Ойл" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к своему поставщику ООО "РНГС-Инвест", потребовав взыскать 2 млн рублей неосвоенного аванса и 2 млн рублей неустойки. Об этом сообщается в картотеке арбитражных судов.

Как стало известно Piter.TV, компания "РНГС-Инвест" поставила товар на 3гораздо меньшую сумму, чем та, что была прописана в контракте. Возмущенный покупатель направил претензию ответчику, но она была проигнорирована.

Иск полностью удовлетворили.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская компания по обслуживанию авто пошла под суд из-за долга после закупки нефтепродуктов.

Фото: Piter.TV