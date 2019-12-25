Арбитраж Петербурга взыскал 38,5 млрд рублей с бывшего главы "Топливных технологий" Жаркова

Будучи генеральным директором КТТ, Жарков предпринимал неправомерные шаги, приведшие к остановке основной деятельности фирмы и последующему переносу бизнеса на подконтрольное Васильевой юридическое лицо АО "ПНТ-Сервис".

Арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области принято решение о взыскании суммы свыше 38,5 млрд рублей в пользу нефтяной компании "Компании Топливные технологии" (КТТ). Средства предстоит выплатить бывшему руководителю организации Антону Жаркову и совладельцу компании "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) Елене Васильевой. Согласно судебным документам, будучи генеральным директором КТТ, Жарков предпринимал неправомерные шаги, приведшие к остановке основной деятельности фирмы и последующему переносу бизнеса на подконтрольное Васильевой юридическое лицо АО "ПНТ-Сервис".

Среди указанных нарушений значатся: инициирование разрыва ключевого договора по перевалке груза, заключение контракта на аренду офисов, совершенно неподходящих для заявленных целей, подписание сделки с очевидной финансовой выгодностью в противоположную сторону, продолжение выплат самому себе даже после прекращения трудовых отношений, вывод активов компании путем присвоения векселей, выдачи невозвратимого займа, продажи оборудования и передачи служебного транспорта дочерней структуре ПНТ.

Суд признал наличие доказанных фактов злоупотреблений, повлекших финансовые потери для КТТ, подчеркивая вину ответчиков, направленную на нанесение вреда предприятию путём вывода активов. Таким образом, решением суда установлено обязательство компенсации понесенных убытков обоими фигурантами дела.

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Фото: Piter.TV