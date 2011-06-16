Ресторан Beer House обжаловал решение об освобождении помещений в центре Петербурга через арбитраж

Суд выявил некоторые противоречия в представленных материалах и принял решение отменить прежние постановления.

Арбитражный суд Северо-Западного округа аннулировал ранее принятые судебные акты, касающиеся выселения ресторана сети Beer House, расположенного по адресу Невский проспект, 62, занимающего помещение площадью около 140 квадратных метров.

Согласно материалам дела, опубликованным в издании "Деловой Петербург", в указанном помещении располагалась кухня и вспомогательные помещения. Общая площадь заведения составляет ориентировочно 1,6 тыс. кв. м. В результате проверки Комитета по контролю за имуществом было установлено несоответствие фактической планировки утвержденной документации, в связи с чем возникло предположение о неправомерном размещении кухни на определенной площади.

Далее Комитет имущественных отношений подал судебный иск с требованием вернуть помещение в исходное состояние и освободить его. Исковые требования были адресованы владельцу помещений — ООО "Коланы 62", а требование освобождения затронуло и арендатора — ООО "Триумф II".

ООО "Коланы 62", недовольное решением суда первой инстанции, обратилось с жалобой в кассационную инстанцию. Суд выявил некоторые противоречия в представленных материалах и принял решение отменить прежние постановления.

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