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Минобороны требует взыскать с "Туполева" почти 930 млн рублей
Сегодня, 9:54
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Минобороны требует взыскать с "Туполева" почти 930 млн рублей

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Подробности дела в карточке не раскрываются.

Министерство обороны России требует взыскать с АО "Туполев" почти 930 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали специалисты из Арбитражного суда в Москве со ссылкой на поступивший в инстанцию иск от заявителя. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте суда. Такое заявление было зарегистрировано от 6 июня, в пятницу. Подробности дела в карточке не раскрыты.

Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации подал иск к АО "Туполев" в размере 929 464 058 рублей.

арбитражный суд Москвы

Напомним, что АО "Туполев" является отечественным предприятием, которое специализируется на проектировании, производстве и обслуживании ракетоносцев и самолетов специального назначения. Российская компания является головным предприятием для дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК"), которая входит в структуру государственной корпорации "Ростех". Специалисты "Туполева" занимаются разработкой, производством и испытаниями авиационной техники различного назначения, созданием и внедрением технологий, обеспечением эксплуатации и обслуживания боевых самолетов.

Минобороны сообщило о втором обмене пленными с Украиной по стамбульским договоренностям.

Фото: Piter.tv

Теги: арбитражный суд москвы, минобороны, пао туполев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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