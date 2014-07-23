Минобороны сообщило о втором обмене пленными с Украиной по стамбульским договоренностям

РФ и Украина выполнили соглашение, достигнутое в ходе стамбульского диалога.

Вторая группа российских военнослужащих возвращена из украинского плена. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерств по обороне страны. Специалисты отметили, что взамен киевский режим получил обратно бойцов из Вооруженных сил Украины. Известно, что наши соотечественники сейчас располагаются на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Затем военнослужащие будут отправлены домой на лечение и реабилитацию при профильных учреждениях от ведомства.

10 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что о первом обмене пленными министерство по обороне сообщало 9 июня. Тогда российской стороне передали группу молодых людей в возрасте до 25 лет. Военнослужащие из ведомства уточняли, что страна готова приступить к масштабной гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих. А 7 июня российские военные заявили, что к месту обмена доставлены тела 1212 погибших украинских военнослужащих. Однако представители киевского режима не вышли на связь, а обмен не состоялся.

Радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после встречи в Стамбуле.

Фото: Минобороны России