Петербургская компания по обслуживанию авто пошла под суд из-за долга после закупки нефтепродуктов

В общей сложности ООО "Вектор" пришлось выплатить более 9 млн рублей поставщику.

ООО "Ростехразвитие" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к своему покупателю - компании по обслуживанию автомобилей ООО "Вектор" с требованием погасить 4,7 млн рублей задолженности за поставленные нефтепродукты, а также 4,6 млн рублей неустойки. Информация появилась в картотеке арбитражных судов.

Покупатель получил товар еще в 2018 году, но так и не оплатил его. С тех пор общая сумма, которую он остался должен продавцу, лишь увеличивалась, в итоге превысив 9 млн рублей. Представители ООО "Ростехразвитие" направили покупателю претензию, но она осталась без внимания до того момента, пока дело не дошло до суда.

Иск удовлетворили в полном объеме.

Ранее мы сообщили о том, что ТГК-1 отсудила у Жилкома Петербурга почти 3 млн рублей убытков.

Фото: Piter.TV