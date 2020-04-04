ТГК-1 отсудила у Жилкома Петербурга почти 3 млн рублей убытков

Коммунальщики не предоставили субсидии на возмещение межтарифной разницы за счет бюджета города.

ПАО "Территориальная генерирующая компания №1" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к городскому Жилищному комитету, потребовав от него выплатить 2,7 млн рублей убытков из-за разницы в тарифах за тепловую энергию. Об этом сообщается в картотеке арбитражных судов.

Речь идет о снабжении горячей водой ООО "УК "Северная Пальмира, ЖСК "Победа", ТСЖ "Новатор", ТСЖ "Фрунзенское", ТСЖ "Проспект Славы, 40-4" , ТСЖ "Софийская, 51", ТСЖ "Юг" , ТСЖ Бухарестская, 27-2" , ТСЖ "Полежаевский парк", ООО "УП Город" в сроки до ноября 2021 года. Как сообщается в материалах дела, именно в это время тепловая энергию была отпущена по тарифам, ниже экономически обоснованных. Из-за этого у компании образовались убытки, которые вовремя не были возмещены профильным ведомством.

Иск удовлетворили в полном объеме.

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