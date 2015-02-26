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Строительная компания из Петербурга выплатит 1,5 млн рублей штрафа за просрочку работ для "РЖД"
Сегодня, 17:03
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Строительная компания из Петербурга выплатит 1,5 млн рублей штрафа за просрочку работ для "РЖД"

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Также подрядчик выплатил штрафные санкции и неустойку по договору.

ООО "Промышленные технологические системы" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, потребовав взыскать 113 тыс. рублей неустойки и 1,5 млн рублей штрафа с ООО "ТрансКолЭнерго" по договору о технологическом присоединении к электросетевому комплексу ОАО "РЖД". Об этом сообщается в базе арбитражных судов. 

Подрядчик обязался выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, а также доставить неоходимое оборудование в период с мая по август 2020 года. Сроки исполнения были грубо нарушены. 

Иск удовлетворен в полном объеме.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга запретил русскоязычную французскую радиостанцию.

Фото: arpost.ru

Теги: арбитраж, санкт-петербург, штрафы, энергетика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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