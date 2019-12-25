Летом петербургских школьников приглашают посетить транспортные музеи

В экспозиционно-выставочном комплексе городского электротранспорта, размещённом в стенах исторического Василеостровского трамвайного депо, вниманию посетителей предлагаются разнообразные образцы трамваев и троллейбусов прошлых эпох.

В летние каникулы учащихся школ Санкт-Петербурга приглашают ознакомиться с экспозициями транспортных музеев города. Такие визиты позволят ребятам не только приятно провести свободное время, но и расширить знания о развитии транспортной инфраструктуры Северной столицы и всей страны, пишет "Петербург2" со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова

Поляков обратил внимание на ценность экспозиции Центра истории автотранспорта Ленинграда, где представлена коллекция раритетных автобусов, грузовиков и специализированной техники. Здесь также хранятся исторические документы, повествующие о формировании городского транспортного хозяйства. Посещения возможны по вторникам, четвергам и воскресеньям.

В экспозиционно-выставочном комплексе городского электротранспорта, размещённом в стенах исторического Василеостровского трамвайного депо, вниманию посетителей предлагаются разнообразные образцы трамваев и троллейбусов прошлых эпох. Комплекс доступен для посещений со среды по воскресенье, экскурсии проводятся предварительно согласованным порядком.

Отдельного внимания заслуживает возможность увидеть редкие артефакты, такие как техника, экипировка сотрудников и макеты оригинальных конструкций станций. Посетители получают шанс лично оказаться в кабине водителя, прочувствовать специфику профессии, подчеркнул Кирил Поляков.

Ранее мы сообщили о том, что к 2030 году в Петербурге появятся 30 новых технопарков.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков