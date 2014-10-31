Международный фотопроект о семье "ДНК: Детство. Надежность. Крепость"

Выставка пройдет с 8 июля по 8 августа историческом мультимедийном парке "Россия — моя история". Возрастное ограничение: 0+.

Наша ДНК несет в себе наследственную программу, идущую от предыдущих поколений: модели поведения родителей, детские впечатления, преемственность традиций. Формирование человеческой индивидуальности определяется множеством факторов — от генетики до культурных ценностей, корни которых уходят в семью. Сегодня, когда смысл семейных отношений приобретает новые грани осмысления, крайне важно сохранить и передать детям лучшие черты, бережно хранимые нашими предками.

Цель выставки — привлечь внимание к важности семьи, материнства, отцовства и детства в процессе личностного становления человека. Экспозиция объединяет более 200 произведений искусства, выполненных фотохудожниками из России, Беларуси и Испании в различных формах выражения. Фотографии и видеоматериалы гармонично переплетаются на мультимедийной площадке, позволяя каждому зрителю ощутить глубину представленных идей и эмоционально пережить тематику экспозиции.

Фото: Екатерина Дворянинова