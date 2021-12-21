Суд Петербурга запретил русскоязычную французскую радиостанцию

Иск подал военный прокурор.

Кировский районный суд Петербурга признал запрещенной информацию на двух сайтах — Международном французском радио и сайте "Белорусы и рынок". Об этом 21 июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск подал заместитель военного прокурора 301 военной прокуратуры гарнизона. Он пояснил, что на Интернет-ресурсах есть запрещенная информация, а именно — сведения, раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил РФ в период проведения спецоперации. Также на сайтах были анкетные данные погибших, персональные данные. Ознакомиться с ними может любой желающий.

Суд удовлетворил требования истца.

Отметим, что Международное французское радио стало недоступно еще в апреле после блокировки Роскомнадзором одной страницы по требованию Генпрокуратуры.

Ранее суд Петербурга заблокировал 8 ресурсов с данными о погибших российских военных.

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