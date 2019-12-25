В Петербурге арестовали мужчину по уголовному делу о фейках про российскую армию

Он не признал свою вину.

Московский районный суд арестовал мужчину, который обвиняется в распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ в Украине. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, не позднее 4 апреля 2022 года Олег Белоусов разместил пост в сообществе "Питерские копатели" в "ВКонтакте", которые содержали недостоверные утверждения. 27 июня мужчину задержали и предъявили обвинение.

Пресс-служба сообщила о том, что Белоусов не признал свою вину, хотя на видео в день задержания он приносит свои извинения Вооруженным Силам РФ.

Петербуржца арестовали до 26 августа 2022 года.

Фото: Piter.tv