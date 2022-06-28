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У петербуржца нашли патроны времен ВОВ и знаки времен фашистской Германии

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Мужчину задержали за комментарии о спецоперации в соцсетях.

В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в распространении информации, которая компрометирует Вооруженные Силы РФ. У него дома нашли "геральдические знаки времен "фашисткой" Германии", патроны и нож, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Жалоба на пользователя соцсетей поступила 9 июня. Мужчина писал посты или комментарии в "ВКонтакте" о спецоперации в Украине. 27 июня силовики наведались к подозреваемому 1967-го года домой. Он признал свою вину и раскаялся.

Изъятое направили на экспертизу. Оперативно-розыскные мероприятия в отношении мужчины продолжаются. 

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: дискредитация, задержание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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