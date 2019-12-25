Губернатор Петербурга поручил информировать граждан о мероприятиях по призыву в ВС РФ

В Смольном подвели промежуточные итоги весеннего призыва. Губернатор Александр Беглов сказал о том, что город должен выполнить установленную Генеральным штабом Вооруженных Сил норму, а именно — 2700 человек.
Призыв на военную службу проходит с 1 апреля по 15 июля 2022 года.
План призыва надо выполнять, не нарушая конституционных прав граждан и строго соблюдая требования законов, регламентирующих призыв.
Александр Беглов.
Градоначальник также сказал о том, что "влияние на призыв оказывается успешное выполнение ВС и другими силовыми ведомствами задач специальной военной операции". По словам Беглова, многие призывники хотят выполнить воинский долг и заслужить высокое звание защитника Отечества.
Губернатор поручил информировать граждан о призывных мероприятиях и организовать торжественные проводы для ребят на призывных пунктах.
Фото: Минобороны РФ
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