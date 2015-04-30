Суд заблокировал 8 ресурсов с данными о погибших российских военных в Петербурге

Истец требовал признать информацию, которая размещена на сайтах, запрещенной в РФ.

Во вторник, 7 июня, суд Петербурга заблокировал восемь ресурсов с данными о погибших российских солдатах. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе городских судов.

Кировский суд рассмотрел административные дела по искам военного прокурора 301 военной прокуратуры гарнизона. Истец требовал признать информацию, которая размещена на сайтах, запрещенной в РФ. Суд установил, что в восьми Интернет-ресурсах публиковали сведения, которые раскрывают потери личного состава ВС РФ в период проведения СВО, имена, анкетные данные погибших, персональные данные. При этом информация была в свободном доступе.

Суд требования административного истца удовлетворил.

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Фото: Piter.tv

