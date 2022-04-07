Мария Захарова объяснила, с чем это связано.

Видеохостинг YouTube запретил доступ к записи брифинга МИД России. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами в Москве рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По мнению чиновницы, этим действием онлайн-ресурс "варварски нарушил" основополагающие нормы по свободному доступу к информации. Дипломаты считают политику хостинга актом неприкрытой цифровой цензуры в отношении верифицированного аккаунта.

YouTube заблокировал доступ к записи моего брифинга от 17 марта. Запрет мотивирован некими... нарушениями правил сообщества. Что, простите? А именно... заботой о недопущении дискриминационных высказываний. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова предположила, что блокировка YouTube на самом деле могла быть связана с презентованной информацией о биологических лабораториях США, размещенных на территории Украине. В МИД РФ считают, что от аудитории Запада скрываются сведения о существовании таких биолабораторий. Дипломаты оставили за собой право обратиться в надзорные и компетентные органы по поводу данной ситуации.

Захарова посоветовала тем, кто верит Столтенбергу, посетить выставку о НАТО в Москве.

Фото и видео: МИД России

