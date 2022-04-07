Захарова посоветовала тем, кто верит Столтенбергу, посетить выставку о НАТО в Москве

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова посоветовала тем, кто верит генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу об оборонительном характере блока, посетить выставку о НАТО в Москве. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами во время регулярного брифинга в Москве. Она призвала посетить экспозицию "НАТО: история жестокости" в Музее современной истории России, которая состоит из девяти разделов.
…Рассказывают о планах нападения США и их союзников на Советский Союз, которые были разработаны вскоре после Второй мировой войны…бомбардировки Югославии, войны в Ираке, в Афганистане, конфликт в Сирии, современные события на территории Украины.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Представитель МИД России заметила, что на выставке даны документальные свидетельства "этой так называемой обороны". Выставка приурочена к годовщине формирования НАТО, который был учрежден 4 апреля 1949 года. На экспозиции представлены основные события, произошедшие в период от начала холодной войны до современности. Посетить выставку можно до 24 апреля.
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Фото и видео: МИД России
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