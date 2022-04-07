Захарова посоветовала тем, кто верит Столтенбергу, посетить выставку о НАТО в Москве

В МИД России не считают, что Североатлантический альянс имеет оборонительный характер.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова посоветовала тем, кто верит генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу об оборонительном характере блока, посетить выставку о НАТО в Москве. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами во время регулярного брифинга в Москве. Она призвала посетить экспозицию "НАТО: история жестокости" в Музее современной истории России, которая состоит из девяти разделов.

…Рассказывают о планах нападения США и их союзников на Советский Союз, которые были разработаны вскоре после Второй мировой войны…бомбардировки Югославии, войны в Ираке, в Афганистане, конфликт в Сирии, современные события на территории Украины. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Представитель МИД России заметила, что на выставке даны документальные свидетельства "этой так называемой обороны". Выставка приурочена к годовщине формирования НАТО, который был учрежден 4 апреля 1949 года. На экспозиции представлены основные события, произошедшие в период от начала холодной войны до современности. Посетить выставку можно до 24 апреля.

Захарова: Япония продолжает нагнетать антироссийскую истерию по указаниям из-за океана.

Фото и видео: МИД России