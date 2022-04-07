Захарова: Япония продолжает нагнетать антироссийскую истерию по указаниям из-за океана

В МИД России призвали Токио не усложнять работу тех, кому придется в Японии заниматься "капремонтом" отношений с Россией.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что Япония продолжает нагнетать антироссийскую истерию по указаниям из-за океана. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами чиновница сделала в Москве. По мнению МИД РФ, Токио послушно отрабатывает полученные указания кураторов из Запада.

Официальный Токио с завидным упорством продолжает нагнетать антироссийскую такую истерику в японском обществе, пытается навязать зарубежным партнерам идеологизированную повестку дня, послушно отрабатывая полученные из-за океана указания. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что у российских дипломатов складывается впечатление о том, что данное направление приложения усилий стало для японского руководства важнее, чем постковидное восстановление государства и обеспечение экономического развития страны. Захарова уточнила, что Токио уничтожает бережно созданные за десятки лет предшественниками позитивные процессы по взаимовыгодному сотрудничеству. В МИД РФ подчеркнули, что на текущий момент кабмин премьера-министра Фумио Кисиды действует согласно принципу "После нас хоть потоп". Она призвала правительство Токио максимально не усложнять работу тем, кто рано или поздно начнет заниматься "капитальным ремонтом" взаимоотношений с Москвой.

Захарова: от США можно ожидать чего угодно в ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

Фото и видео: МИД России