Захарова: от США можно ожидать чего угодно в ситуации вокруг иранской ядерной сделки

МИД РФ поддерживает возобновление переговоров по СВПД.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что от США можно ожидать чего угодно в ситуации вокруг иранской ядерной сделки. Соответствующее заявление чиновница сделала во время регулярного брифинга с журналистами в Москве. В МИД РФ подчеркнули, что на текущий момент невозможно предсказать дальнейшее развитие ситуации по Совместному всеобъемлющему плану действий.

Когда люди не придерживаются международного права, договоренностей, дипломатии, когда действуют исключительно из собственных конъюнктурных интересов, от них можно ожидать всего, чего хочешь. Они абсолютно непредсказуемы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова оценила возможную смене администрации в Вашингтоне в 2024 году. По словам российской чиновницы, позицию США нельзя предсказать ни на завтра, ни на сегодня, ни даже того, что будет с американской администрацией через час. При этом Россия по-прежнему выступает за сохранение и перезапуск ядерной сделки с Ираном.

Захарова: высылка дипломатов РФ из стран ЕС ухудшит доступность госуслуг за рубежом.

Фото и видео: МИД России