Захарова: высылка дипломатов РФ из стран ЕС ухудшит доступность госуслуг за рубежом

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова считает, что высылка дипломатов РФ из стран ЕС ухудшит доступность госуслуг за рубежом. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга в Москве. Пресс-секретарь МИД РФ прокомментировала высылку сотрудников дипломатической миссии из стран коллективного Запада. Эти действия государств Евросоюза в РФ считаются недружественными.
Меры по сокращению российского дипломатического присутствия в соответствующих странах, они действительно негативно повлияют на доступность госуслуг по оформлению и выдаче паспортов в наших учреждениях за рубежом.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Мария Захарова добавила прессе, что Россия будет делать все возможное для своевременной выдачи и оформления документов российским гражданам.
Захарова: министр культуры Польши не способен осознать границ русской культуры.
Фото и видео: МИД России
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