В МИД РФ прокомментировали западный принцип "культуры отмены".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что министр культуры Польши Петр Глинский не способен даже просто осознать границ русской культуры. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве. Таким образом пресс-секретарь МИД РФ оценила слова иностранного чиновника о необходимости "отменить" русскую культуру в мире, общественном пространстве.

Нормально?...Да тебе не хватит миллиарда лет для того, чтобы изучить тот предмет, который ты хочешь отменить. Как вообще в принципе могут быть назначены люди ответственными за культуру, если хотят отменить культуру нации и народа? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Сотрудник МИД России Мария Захарова добавила прессе, что подобную отмену культуры Россия уже наблюдала в мировой истории 1930-1940-х годов, а теперь государству приходится опять с этим бороться.

Захарова: МИД РФ получает сотни писем поддержки от итальянских граждан.

Фото и видео: МИД России

