Пресс-секретарь дипломатов России рассказал о том, что русофобия захватила не весь мир.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД РФ получает сотни писем поддержки от итальянских граждан. Соответствующей информацией чиновница поделилась в рамках регулярного брифинга с журналистами от 6 апреля в Москве. Она пояснила, что заграничные учреждения РФ получают слова поддержки с глубоким анализом происходящей русофобии в мире. Москву поддерживают итальянские граждане включая юристов-международников, бизнесменов, общественных и культурных деятелей, независимых корреспондентов, членов академического сообщества.

Не везде и не всецело русофобия смогла захлестнуть мир. Мы получаем такое количество поддержки от итальянских граждан. Они выражают солидарность с нашей страной на имя руководства нашей страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

По словам Захаровой, в этих обращениях от иностранных граждан заметны настоящие и неподдельные эмоции, но также и глубокий анализ происходящего в мире. Захарова подчеркнула, что, к сожалению, такая глубокая оценка ситуации сейчас не проводится в западном публично политическом истеблишменте. За день в адрес российского посольства в Италии за 25 число поступило свыше двух тысяч обращений не агрессивной направленности, а слова понимания этимологии кризиса и поддержки. При этом граждане Италии не боятся подписываться под своими словами, а не отправляют их анонимно.

Захарова после слов Зеленского о самороспуске СБ ООН предложила апробировать это самому.

Фото и видео: МИД России