Захарова после слов Зеленского о самороспуске СБ ООН предложила апробировать это самому

В МИД РФ рассказали о том, какими принципами руководствуются выступающие на заседаниях в ООН.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова после слов украинского президента Владимира Зеленского о самороспуске Совета Безопасности ООН предложила для начала апробировать этот принцип самому. Такое заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik.

Это очень интересная логика. Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход - самораспуститься, то, возможно, должен в первую очередь апробировать на себе этот принцип. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам Захаровой, нынешние выступления в ООН международных делегатов "оторваны от реальности", в связи с чем на заседаниях СБ можно заявлять вещи, которые оказываются никак не подкреплены юридически с международно-правовой точки зрения. Эти заявления призваны привлекать к себе внимание внутренней аудитории и отрабатывать повестку дня для политической партии при наличии заказа.

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Фото и видео: Sputnik