Захарова: на раскрутку сюжета в Буче направили все усилия мирового мейнстрима

В МИД РФ считают инцидент в Киевской области преступной провокацией.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на раскрутку сюжета в Буче Киевской области направлены все усилия мирового мейнстрима. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в эфире радиостанции Sputnik. Гостья добавила, что вопрос педалируется в том числе и американскими онлайн-платформами. По мнению пресс-секретаря МИД РФ, на самом деле в украинском городе была осуществлена преступная провокация.

Все усилия мирового мейнстрима, включая американские интернет-платформы, … были брошены на раскручивание сюжетов, связанных с городом Буча и той преступной провокацией, которая там была осуществлена. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Москва даст ответ на каждое недружественное действие против России.

Фото и видео: Sputnik