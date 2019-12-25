Захарова: Москва даст ответ на каждое недружественное действие против России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва даст ответ на каждое недружественное действие против России. Соответствующей информацией чиновница поделилась в рамках выступления перед журналистами в эфире радиостанции Sputnik. Таким образом пресс-секретарь МИД РФ прокомментировала инциденты с высылкой дипломатов из западных государств.
На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Мария Захарова полагает, что подобные действия от западных партнеров "приводят де-факто к вводу двусторонних дипломатических отношений в анабиоз. Она напомнила о существовании такой формулировки как "разрыв отношений". Чиновница заметила, что более понятным для обычных слушателей станет объяснение ситуации таким образом, что между странами замораживаются контакты. В МИД РФ заметили, что даже антироссийские санкции, рестрикции и другие незаконные действия требуют определенного обслуживания с точки зрения дипломатической и консульской работы.
Захарова призвала не фокусироваться на месте переговоров России и Украины.
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