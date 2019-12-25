Захарова: Москва даст ответ на каждое недружественное действие против России

В МИД РФ рассказали о том, к чему приводит страны высылка дипломатов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва даст ответ на каждое недружественное действие против России. Соответствующей информацией чиновница поделилась в рамках выступления перед журналистами в эфире радиостанции Sputnik. Таким образом пресс-секретарь МИД РФ прокомментировала инциденты с высылкой дипломатов из западных государств.

На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова полагает, что подобные действия от западных партнеров "приводят де-факто к вводу двусторонних дипломатических отношений в анабиоз. Она напомнила о существовании такой формулировки как "разрыв отношений". Чиновница заметила, что более понятным для обычных слушателей станет объяснение ситуации таким образом, что между странами замораживаются контакты. В МИД РФ заметили, что даже антироссийские санкции, рестрикции и другие незаконные действия требуют определенного обслуживания с точки зрения дипломатической и консульской работы.

Захарова призвала не фокусироваться на месте переговоров России и Украины.

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