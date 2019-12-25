Захарова призвала не фокусироваться на месте переговоров России и Украины

В МИД РФ не считают, что эта деталь важна для дипломатов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала общественность и медиа не фокусироваться на месте переговоров России и Украины. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве.

Для нас сам факт ведения переговоров, о которых попросили со стороны киевского режима, является, в общем-то, главным и наиболее существенным. Где - с точки зрения географии, с точки зрения места - это уже детали. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российская чиновница подчеркнула для прессы, что Москва изначально слышала много требований от киевского режима, который ставил условия, в том числе и с точки зрения "географии проведения" российско-украинских переговоров. При этом таких проблем от российской стороны не возникало. Захарова добавила, что скорее всего, этот вопрос имеет принципиальное значение именно для украинских переговорщиков, а не для делегатов из РФ.

Захарова: военные РФ делают все, чтобы избежать жертв среди мирного населения Украины.

Фото и видео: МИД России