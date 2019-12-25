Захарова: военные РФ делают все, чтобы избежать жертв среди мирного населения Украины

В МИД рассказали о реализации плана специальной операции на Украине.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что военные РФ делают все ради того, чтобы избежать жертв среди мирного населения Украины во время проведения специальной операции. Соответствующими сведениями чиновница поделилась во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве.

Делают все, чтобы избежать жертв среди мирного населения, не наносят ударов по гражданским объектам. Ежедневно открывают гуманитарные коридоры, помогают людям покинуть опасные районы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что по состоянию на 28 марта с начала проведения специальной военной операции с территории Украины, Донецкой и Лугансеой народных республик были эвакуированы 469 тысяч человек. В этом перечне находятся 97 тысяч детей. На российской территории к текущему моменту работают 9,5 тысяч пунктов временного размещения беженцев.

В МИД России выразили надежду, что Байден не совершит непоправимого под действием эмоций.

Фото и видео: МИД России