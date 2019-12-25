В МИД России выразили надежду, что Байден не совершит непоправимого под действием эмоций

В российском внешнеполитическом ведомстве надеются на то, что американский президент Джо Байден не совершит непоправимого под действием эмоций. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница рассчитывает на то, что эмоциональность главы США не приведет планету к "грани катастрофы". Спикер таким образом прокомментировала резкие высказывания иностранного политика, сделанные в адрес российского лидера Владимира Путина.
Хотела бы выразить надежду, что подобные эмоции, на которые списали в Белом доме заявления Байдена, они не приведут к тому, что под их действием президент США совершит чего-нибудь непоправимого и опасного для всего мира.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова призвала американского президента сделать так, чтобы эмоции не превалировали над его разумом, логикой и профессионализмом.
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Фото и видео: МИД России
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