В МИД РФ рассказал о том, что страна пытается "сфальсифицировать историю нацизма".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что события на Украине стали предлогом для идеи отмены празднования 9 Мая в Латвии. С соответствующей информацией чиновница выступила на регулярном брифинге с журналистами в Москве.

События на Украине - это просто был предлог, и выступили с инициативой запретить празднование Дня Победы в Латвии, высказал это все президент, премьер-министр и мэр Риги. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница полагает, что до проведения специальной военной операции России на территории Украины Латвия "вынуждена была терпеть" этот праздник победы. Однако в республике все же запрещали красноармейскую символику. Мария Захарова уточнила, что прибалтийское государство давно имеет репутацию страны, в которой на самом высоком уровне предпринимаются попытки фальсификации истории нацизма. По мнению дипломатов из России, латвийские "злобные, реваншистские рестрикции" оскорбляют память жертв Второй мировой войны.

Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше.

Фото и видео: МИД России

