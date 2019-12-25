Шойгу: более 5 тыс. основных образцов вооружения поставлены в ВС РФ

В Минобороны называли процент исправной техники в армии и на флоте.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что более 5 тысяч основных образцов вооружения поставлены в армию. Такой статистикой руководитель профильного ведомства поделился с коллегами на расширенной коллегии при участии президента Владимира Путина. Военнослужащие подвели итоги уходящего года.

Объем переданных пользователям капитальных вложений составил более 155 млрд рублей, тем самым значительно снижен объем незавершенного строительства. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Эксперт уточнил, что в настоящее время Вооруженными силами России поддерживается исправность техники на уровне 95%. Такого показателя Минобороны смогло добиться за счет перевооружения армии и флота, а также благодаря плановому ремонту. В эксплуатацию по стране введены свыше трех тысяч объектов (зданий и сооружений). Их площадь составила более 2,5 млн квадратных метров.

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