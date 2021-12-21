Шойгу: США наращивают передовое военное присутствие у границ РФ

В Минобороны РФ оценили численность сил США у границ Восточной Европы.

Американцы наращивают передовое военное присутствие у российских границ,а также на территории Восточной Европы за счет размещения подразделений с ротационной численностью около 8 тысяч человек. Соответствующее заявление во время расширенной коллегии оборонного ведомства сделал глава Минобороны Сергей Шойгу.

В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на ТВД. До 1991 года оно отвечало за применение ракет средней дальности. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Чиновник пояснил коллегам, что силами России в регионе сформирована "многосферная" бригада. Для ее вооружения армии необходимо иметь систему ударных ракетных зарядов.

Путин заявил о поддержке Западом сепаратизма на Кавказе в 90-е годы.

Фото и видео: kremlin.ru