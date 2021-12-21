Глава РФ напомнил Западу о его поддержке террористов.

Российский президент Владимир Путин заявил о поддержке Западом сепаратизма на Кавказе в 90-е годы.Об этом глава государства упомянул во время выступления на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства при участии Сергея Шойгу. Политик задал коллегам вопрос о том, зачем странам в тот период нужно было оказывать помощь движению, в котором оказались задействованы террористы.

Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе? Причем с помощью... террористических организаций. Явно террористов поддерживали. Ну зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО?. Владимир Путин, президент РФ

Путин: идея о назначении ответственных по переговорам о гарантиях РФ исходила от Байдена.

Фото и видео: kremlin.ru