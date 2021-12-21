Путин: идея о назначении ответственных по переговорам о гарантиях РФ исходила от Байдена

Глава РФ считает, что Россия не может доверять Америке.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что идея о назначении ответственных лиц по переговорам о гарантиях безопасности исходила от американского коллеги Джо Байдена. Такой информацией глава государства поделился с коллегами из отечественного министерства по обороне в рамках расширенной коллегии. При этом политик огласил обеспокоенность Москвы относительно приближения НАТО к государственным границам РФ.

В этой связи предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил военнослужащим о том, что Москва хочет получить именно юридически обязывающие гарантии безопасности от Вашингтона в связи с приближением Североатлантического военного альянса к границам РФ. При этом Путин добавил, что сейчас нельзя верить США, так как страна постепенно в одностороннем порядке выходит из всех международных договоров, которые им стали неинтересны.

Путин: военные должны получать достойное вознаграждение за свою службу.

Фотои видео: kremlin.ru

