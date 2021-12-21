Путин: идея о назначении ответственных по переговорам о гарантиях РФ исходила от Байдена

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что идея о назначении ответственных лиц по переговорам о гарантиях безопасности исходила от американского коллеги Джо Байдена. Такой информацией глава государства поделился с коллегами из отечественного министерства по обороне в рамках расширенной коллегии. При этом политик огласил обеспокоенность Москвы относительно приближения НАТО к государственным границам РФ.
В этой связи предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны напомнил военнослужащим о том, что Москва хочет получить именно юридически обязывающие гарантии безопасности от Вашингтона в связи с приближением Североатлантического военного альянса к границам РФ. При этом Путин добавил, что сейчас нельзя верить США, так как страна постепенно в одностороннем порядке выходит из всех международных договоров, которые им стали неинтересны.
Путин: военные должны получать достойное вознаграждение за свою службу.
Фотои видео: kremlin.ru
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