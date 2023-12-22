Пенсионерке из Петербурга удалось отсудить более 400 тыс. рублей за падение на льду

Инцидент произошел весной 2023 года, когда 72-летняя женщина поскользнулась на наледи при выходе из парадной дома на Дибуновской улице и в результате падения получила серьезные травмы

Пенсионерка из Петербурга смогла отсудить у Жилкомсервиса Приморского района более 400 тыс. рублей в качестве компенсации за полученные травмы, сообщил spb.aif.ru со ссылкой на городскую прокуратуру.

Инцидент произошел весной 2023 года, когда 72-летняя женщина поскользнулась на наледи при выходе из парадной дома на Дибуновской улице и в результате падения получила серьезные травмы, включая множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза.

Прокуратура провела проверку и установила, что причиной падения стало ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке территории со стороны ООО "Жилкомсервис № 2 Приморского района". В связи с этим районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и утвердил мировое соглашение между пострадавшей и ООО "Жилкомсервис № 2 Приморского района" о выплате компенсации морального вреда в размере 420 тыс. рублей.