Продолжаются работы по локализации разлива топлива в Ломоносовском районе

Уже собрано 80 литров отработанного сорбента.

Областные спасатели продолжают работы по локализации разлива топлива в Ломоносовском районе. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Накануне дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно вновь посетила место разлива нефтепродуктов, находящееся в СНТ Колос-1 Аннинского городского поселения.

Спасатели собрали насыщенный нефтепродуктами сорбент, которым были обработаны пожарный водоем и расположенная поблизости канава, а также провели дополнительные работы по обработке водной поверхности абсорбирующим веществом.

Уже собрано 80 литров отработанного сорбента. В дальнейшем собранные нефтепродукты будут переданы местной администрации для последующей утилизации.

Ранее спасатели эвакуировали женщину из леса Тосненского района.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО