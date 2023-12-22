Продолжаются работы по локализации разлива топлива в Ломоносовском районе

Областные спасатели продолжают работы по локализации разлива топлива в Ломоносовском районе. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.
Накануне дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно вновь посетила место разлива нефтепродуктов, находящееся в СНТ Колос-1 Аннинского городского поселения.
Спасатели собрали насыщенный нефтепродуктами сорбент, которым были обработаны пожарный водоем и расположенная поблизости канава, а также провели дополнительные работы по обработке водной поверхности абсорбирующим веществом.
Уже собрано 80 литров отработанного сорбента. В дальнейшем собранные нефтепродукты будут переданы местной администрации для последующей утилизации.
Ранее спасатели эвакуировали женщину из леса Тосненского района.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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