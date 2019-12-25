Центральный пляж Анапы после выброса нефтепродуктов убирают 89 специалистов

Специалисты убирают загрязнение в воде, найденное в акватории Кубани накануне.

Уборку центрального пляжа в городе Анапе проводят 89 специалистов из спасательных служб после выброса нефтепродуктов. Все профильные работы эксперты надеются завершить в ближайшие сутки. Соответствующее заявление сделали общественности представители Telegram-канала оперативного штаба по Краснодарскому краю.

Группировка сотрудников "Кубань-СПАС", ГУ МЧС России и Морспасслужбы в составе 89 человек приступила к уборке береговой полосы недалеко от центрального пляжа. <...> Работы по уборке выброса нефтепродуктов на центральном пляже Анапы планируют завершить в течение суток. сообщение от местного оперштаба

Напомним, что 14 апреля в российском регионе зафиксирован выброс нефтепродуктов. Протяженность техногенного загрязнения в акватории составила примерно 170 метров. Пятно нефтепродуктов было обнаружено специалистами накануне. Оно могло образоваться в результате атак дронов Вооруженных сил Украины на гражданские суда, проходящие по Черному и Азовскому морям.

Фото: Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край