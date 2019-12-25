В Сочи задержали троих чиновников администрации

Ведется расследование по статье за посредничество во взяточничестве.

На территории Краснодарского края задержаны три чиновника из администрации Сочи. Соответствующее заявление журналистам сделали представители местных правоохранительных органов и регионального управления ФСБ. Известно, что в списке подозреваемых оказался вице-мэр Евгений Горобец. Также в нем указаны директор правового департамента Роман Рябцев, руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Источник "РИА Новостей" добавил, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за статью о посредничестве во взяточничестве. Предположительно, речь идет о сумме почти в 12 миллионов рублей. В настоящее время Аслан Ачмизов находится под подпиской о невыезде.

В рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий задержаны заместитель главы администрации города-курорта, директор правового департамента, руководитель департамента муниципального земельного контроля... источник новостного агентства "ТАСС"

