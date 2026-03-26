Задержанный в Саратовской области готовил атаку на военный аэродром ради денег

Подозреваемый пойман с поличным при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряжённых боевыми гранатами.

Задержанный на территории Саратовской области россиянин 1972 года рождения готовил атаку на военный аэродром ради материальной выгоды Соответствующее заявление мужчина сделал во время допроса. Видеозапись предоставили журналистам сотрудники Центра общественных связей при ФСБ РФ и Следственного комитета России. Известно, что через мессенджер Telegram он установил контакт с украинской стороной. Денежные средства, полученные от заказчика, он планировал потратить на личные нужды. Силовые структуры установили, что россиянин был завербован сотрудником ГУР МО Украины.Он успешно изъял из схрона два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 грамм пластичного взрывчатого вещества и один ретранслятор. Далее по заданию фигурант расследования планировал разместить БПЛА в десяти километрах от военного аэродрома, после чего активировать устройства и скрыться с места событий. После выполнения такого поручения мужчина планировал выехать за границу.

По их заданию я изъял схрон, в котором находились дроны и взрывчатые вещества. Далее я должен был разместить изъятые из тайника дроны и боекомплекты в указанном украинской стороной месте для последующей их атаки на авиабазу. речь подозреваемого

В Московском регионе задержали организаторов узла связи для телефонных мошенников.

