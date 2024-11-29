Андрей Прошунин напомнил об угрозе БПЛА.

Мэр российского города Сочи Андрей Прошунин обратился в собственном Telegram-канале к подписчикам с призывом временно не отправлять детей в дошкольные и учебные заведения Краснодарского края для того, чтобы исключить их нахождение на улице. Известно, что региональные власти объявили утром, 18 марта, угроза атаки беспилотниками. Чиновник заметил, что образовательные и воспитательные учреждения готовы принимать детей, так как оборудованы безопасными местами. При этом руководители, сотрудники и охрана обладают необходимыми знаниями о том, как действовать на случай атаки.

Однако сейчас лучше не отправлять ребенка на занятия, чтобы исключить нахождение на улице Андрей Прошунин, глава Сочи

Мэр Сочи отметил, что эти рекомендации также затрагивают студентов. Он призвал население соблюдать все меры предосторожности и дождаться отмены угрозы беспилотной опасности.

Сейсмолог призвала жителей сейсмоопасных районов собрать тревожные сумки.

