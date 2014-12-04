Петербуржцы назвали жареную корюшку любимым способом приготовления

Согласно новому исследованию сети гипермаркетов "О"КЕЙ", 43 процента жителей Петербурга предпочитают есть корюшку жареной, руками и без гарнира. Этот способ оказался самым популярным среди горожан. Еще 27 процентов готовят из нее уху, 13 процентов запекают, а 9 процентов маринуют. Некоторые покупатели выбирают корюшку для приготовления на сушилку.

Аналитики сети связывают аномально теплый март с увеличением объемов вылова. Уже в первую неделю апреля продажи этой рыбы превысили продажи красной на 8 процентов. Прогнозируется, что в конце сезона корюшка может обойти радужную форель по популярности. Пик спроса ожидается в конце апреля – начале мая, когда вылов станет в 2–2,5 раза больше, чем в начале сезона.

Женщины в возрасте от 30 до 45 лет составляют основную группу покупателей, на них приходится 72 процента всех продаж корюшки. Мужчины покупают эту рыбу в 2,5 раза реже. В будние дни средний вес покупки составляет 450 граммов, а к выходным этот показатель увеличивается до 1,2 килограмма.

Большинство петербуржцев (76 процентов) предпочитают покупать свежую рыбу для дома, тогда как туристы чаще выбирают уже готовую в жареном или вяленом виде. В приготовлении 85 процентов покупателей используют только соль и перец. Продажи специальных специй и соусов для рыбы в этом месяце не увеличились, зато продажи лимонов выросли на 6 процентов. Главным критерием качества рыбы на прилавках остается запах свежего огурца, который улетучивается через 12 часов после вылова.

Ранее мы сообщили о том, что корюшка в Петербурге стоит от 300 до 1890 рублей.

