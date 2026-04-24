Полицейские обнаружили в салоне машины 27 мешков и два полимерных пакета, наполненных замороженной рыбой.

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконном вылове 2700 особей байкальского омуля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, в конце марта сотрудники Госавтоинспекции в ходе проверки документов водителя Toyota Hiace и осмотра его машины обнаружили в салоне 27 мешков и два полимерных пакета, наполненных замороженной рыбой. Водитель не смог предоставить каких-либо сопроводительных документов, пояснив, что он в качестве перевозчика выполнял заказ от неизвестных лиц на доставку груза из города Улан-Уде в Иркутск.

По результатам исследования было установлено, что рыба в количестве 2700 особей является байкальским омулем. Ее могли выловить сетью. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: ГУ МВД России по Иркутской области