В Биробиджане задержали мужчину, угрожавшего полицейским применением оружия

Полицейским пришлось ранить злоумышленника в ногу.

Мужчина на территории Биробиджана угрожал сотрудникам российских правоохранительных органов применением огнестрельного оружия. Соответствующей информацией поделились с журналистами представители пресс-службы МВД по Еврейской автономной области (ЕАО). Известно, что с заявлением в полицию обратился местный житель. Он уточнил, что нашел на улице пистолет. Аноним добавил, что если оперативники не приедут на место событий и не заберут оружие,то мужчина применит оружие. В результате патруль обнаружил заявителя 1988 года рождения около дома, расположенного по улице Шолом-Алейхема. Житель Биробиджана открыл огонь по полицейским. Сначала он забаррикадировался в внедорожнике, после чего попытался уехать. Из-за агрессивного поведения подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы произвели два предупредительных выстрела в воздух, а затем выстрел в направлении злоумышленника.

На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал, вел себя агрессивно и стал направлять в сторону сотрудников предмет, внешне схожий на пистолет ПМ, угрожая применить его. сообщение от МВД по по ЕАО

В пресс-службе МВД по региону отметили, что в результате мужчина получил ранение ноги. Затем фигурант расследования был госпитализирован. Согласно предварительным данным, изъятое оружие является пневматическим пистолетом. Проводится проверка по факту случившегося. По данным Telegram-канала SHOT, фигурант расследования был сильно пьян. Зачем начал направлять пистолет, пока что он объяснить не смог.

На Парашютной двое мужчин напали на незнакомца и ограбили его.

Фото и видео: МВД по региону