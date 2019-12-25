На Парашютной двое мужчин напали на незнакомца и ограбили его

Полицейские задержали напавших на мужчину в парадной дома на Парашютной улице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 22 апреля к правоохранителям Приморского района обратился 43-летний местный житель, заявивший, что его избили незнакомцы. Также злоумышленники отобрали сумку с инструментами и скрылись.

Оперативно были задержаны двое нетрезвых мужчин, их доставили в отдел. Пострадавший обратился за медицинской помощью в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

