На Парашютной двое мужчин напали на незнакомца и ограбили его
Сегодня, 9:09
На Парашютной двое мужчин напали на незнакомца и ограбили его

Пострадавший обратился за медицинской помощью в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские задержали напавших на мужчину в парадной дома на Парашютной улице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 22 апреля к правоохранителям Приморского района обратился 43-летний местный житель, заявивший, что его избили незнакомцы. Также злоумышленники отобрали сумку с инструментами и скрылись. 

Оперативно были задержаны двое нетрезвых мужчин, их доставили в отдел. Пострадавший обратился за медицинской помощью в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что стрельба на Владимирском проспекте обернулась уголовным делом. 

Фото: Piter.TV 

