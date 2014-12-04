Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Калининском районе Петербурга

Трагедия произошла 16 апреля на Ключевой улице.

В Калининском районе Санкт-Петербурга двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Происшествие случилось 16 апреля на Ключевой улице.

Малыша госпитализировали, сейчас врачи борются за его жизнь. Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Вопросы правоохранителей касаются того, как ребенок оказался у окна и почему его оставили без присмотра.

