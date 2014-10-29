В Краснодарском крае на береговую линию выбросило нефтепродукты после атаки ВСУ

Специалисты устраняют загрязнения берега.

Следы нефтепродуктов убирают специалисты на береговой линии в Туапсинском муниципальном округе. Загрязнения фиксируют на пяти территориях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба, опасные отходы наблюдаются в границах сел Ольгинка и Небуг, а также поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский. Это произошло, по предварительным данным, из-за беспилотников ВСУ, в результате атаки БПЛА вспыхнул огонь на нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее сообщалось, что этой ночью в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской областями сбили почти 200 БПЛА. Массированную атаку украинских беспилотников отразили российские средства противовоздушной обороны.

Кроме того, Владимир Путин сообщил американскому лидеру о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. Лидеры провели телефонный разговор, который продлился более полутора часов.

