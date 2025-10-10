800 человек продолжают ликвидировать последствия разлива нефти в Керченском проливе

Продолжается ликвидация последствий разлива нефти при крушении танкеров в Керченском проливе. Сегодня прошло заседание правительственной комиссии,, где подвели промежуточные итоги, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На данный момент в работах задействуют 787 человек и 186 единиц техники. Уже удалось очистить 3,6 тыс. км береговой линии, собрали свыше 185,8 тыс. тонн песка и грунта. Мониторинг акватории Чёрного моря, побережий Краснодарского края и Крыма продолжаются. Отмечается, что на космических снимках в районе крушения пятен с загрязенениями не обнаружено.

Напомним, что разлив нефти случился в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Это произошло из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров во время шторма. Судна перевозили мазут, который в результате аварии частично попал в акваторию Чёрного моря.

Фото: пресс-служба Правительства РФ