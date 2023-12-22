Спасатели эвакуировали женщину из леса Тосненского района

Она повредила ногу в лесу.

В лесном массиве Тосненского района женщина повредила ногу и не смогла вернуться самостоятельно домой. На помощь ей пришли специалисты Аварийно-спасательной службы ЛО.

Поздно вечером, 24 апреля, дежурной смене поисково-спасательного отряда г. Тосно поступила информация о том, что женщина повредила ногу в лесном массиве и не может самостоятельно вернуться домой. Пострадавшая указала спасателям, что находится около железной дороги между посёлком Радофинниково и платформой 100 км.

Спасатели эвакуировали женщину из леса и доставили к месту жительства.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО