Витражи могут включить в предмет охраны зданий в Петербурге

Жилищный комитет Петербурга провел встречу с городскими Фондом капитального ремонта, КГА, КГИОП, а также управляющими организациями. Цель мероприятия – выработка решения по сохранению витражей в домах.
Все участники поддержали включение витражей в предмет охраны зданий. Кроме того, обсуждалась возможность финансирования содержания витражей не только за счет собственников, но и из бюджета Северной столицы.
Сохранение витражей – вклад в облик города и комфорт жителей. Это общая задача власти, управляющих организаций и жителей для сохранения уникальности Петербурга.
Денис Удод, председатель Жилищного комитета Петербурга
Помимо этого, планируется вносить данные о витражах в технико-экономические паспорта домов для контроля их состояния. В этом году отремонтируют фасады 10 зданий в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах.
