Витражи могут включить в предмет охраны зданий в Петербурге

Кроме того, обсуждалась возможность финансирования содержания витражей не только за счет собственников, но и из бюджета Северной столицы.

Жилищный комитет Петербурга провел встречу с городскими Фондом капитального ремонта, КГА, КГИОП, а также управляющими организациями. Цель мероприятия – выработка решения по сохранению витражей в домах.

Все участники поддержали включение витражей в предмет охраны зданий. Кроме того, обсуждалась возможность финансирования содержания витражей не только за счет собственников, но и из бюджета Северной столицы.

Сохранение витражей – вклад в облик города и комфорт жителей. Это общая задача власти, управляющих организаций и жителей для сохранения уникальности Петербурга. Денис Удод, председатель Жилищного комитета Петербурга

Помимо этого, планируется вносить данные о витражах в технико-экономические паспорта домов для контроля их состояния. В этом году отремонтируют фасады 10 зданий в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах.

Ранее на Piter.TV: в доме Урвича на Петроградке провели незаконные работы.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга