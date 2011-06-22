  1. Главная
Витражи могут включить в предмет охраны зданий в Петербурге
Сегодня, 12:47
Кроме того, обсуждалась возможность финансирования содержания витражей не только за счет собственников, но и из бюджета Северной столицы.

Жилищный комитет Петербурга провел встречу с городскими Фондом капитального ремонта, КГА, КГИОП, а также управляющими организациями. Цель мероприятия – выработка решения по сохранению витражей в домах. 

Все участники поддержали включение витражей в предмет охраны зданий. Кроме того, обсуждалась возможность финансирования содержания витражей не только за счет собственников, но и из бюджета Северной столицы. 

Сохранение витражей – вклад в облик города и комфорт жителей. Это общая задача власти, управляющих организаций и жителей для сохранения уникальности Петербурга. 

Денис Удод, председатель Жилищного комитета Петербурга 

Помимо этого, планируется вносить данные о витражах в технико-экономические паспорта домов для контроля их состояния. В этом году отремонтируют фасады 10 зданий в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. 

Ранее на Piter.TV: в доме Урвича на Петроградке провели незаконные работы. 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга 

